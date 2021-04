Forze armate, qualcosa si sta muovendo per la tutela delle donne (Di sabato 24 aprile 2021) Qualche giorno fa ho ritrovato in un cassetto una mia foto scattata a Lourdes durante un pellegrinaggio militare alla fine degli anni Novanta. Ricordo bene la meraviglia nel vedere allora le donne in divisa delle altre nazioni europee. Ora mi rendo conto che quel mio stupore misurava l’arretratezza del nostro Paese. Il diritto di tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza era scolpito a chiare lettere nell’art. 51 della Costituzione del 1948, ma nell’ordinamento militare (e non solo) esso era ostacolato da una normativa dettata dal pregiudizio che determinate attività non siano adatte alla natura della donna. Per l’attuazione del principio costituzionale abbiamo dovuto aspettare il 2000 quando l’Italia, ultima tra i Paesi della Nato, ha finalmente aperto le porte delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Qualche giorno fa ho ritrovato in un cassetto una mia foto scattata a Lourdes durante un pellegrinaggio militare alla fine degli anni Novanta. Ricordo bene la meraviglia nel vedere allora lein divisaaltre nazioni europee. Ora mi rendo conto che quel mio stupore misurava l’arretratezza del nostro Paese. Il diritto di tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza era scolpito a chiare lettere nell’art. 51 della Costituzione del 1948, ma nell’ordinamento militare (e non solo) esso era ostacolato da una normativa dettata dal pregiudizio che determinate attività non siano adatte alla natura della donna. Per l’attuazione del principio costituzionale abbiamo dovuto aspettare il 2000 quando l’Italia, ultima tra i Paesi della Nato, ha finalmente aperto le porte...

