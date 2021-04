Emma Marrone, amaro sfogo: “Mi dispiace molto, è complicato” (Di sabato 24 aprile 2021) Emma Marrone si sfoga sui social dopo aver letto alcune polemiche sull’organizzazione del tour: “Mi dispiace, è complicato organizzare”. amaro sfogo di Emma Marrone su Instagram. La cantante salentina è impegnata nell’organizzazione del tour che la riporterà sul palco dell’Arena di Verona il 7 e l’8 giugno. Un doppio live che Emma, insieme alla sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 aprile 2021)si sfoga sui social dopo aver letto alcune polemiche sull’organizzazione del tour: “Mi, èorganizzare”.disu Instagram. La cantante salentina è impegnata nell’organizzazione del tour che la riporterà sul palco dell’Arena di Verona il 7 e l’8 giugno. Un doppio live che, insieme alla sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GFucci58 : RT @alfonsodelvec16: Emma Marrone bellissima anche incazzata nera. - MarinellaPlati : RT @isorrisidiem: Emma Marrone si merita il mondo ma il mondo non si merita Emma Marrone. - pezzettodicuore : RT @isorrisidiem: Emma Marrone si merita il mondo ma il mondo non si merita Emma Marrone. - ilowedd : RT @isorrisidiem: Emma Marrone si merita il mondo ma il mondo non si merita Emma Marrone. - inutile_canzone : RT @isorrisidiem: Emma Marrone si merita il mondo ma il mondo non si merita Emma Marrone. -