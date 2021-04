"Carlo convoca un vertice sulla monarchia". Ma è tutto in mano alla Regina

(Di sabato 24 aprile 2021) Il principevorrebbe essere protagonista della nuova era che si apre, per la, dopo la morte del principe Filippo, ma lanon abdicherà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlo convoca

il Giornale

Ora che non c'è più, si apre una nuova fase di cui il principevorrebbe essere protagonista, ampliando la sua influenza a corte e attuando il suo progetto della monarchia "snella" : meno membri ...... conMessina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo, mentre a Roma il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgettial Mise il primo tavolo Iveco con rappresentanti dell'...Il principe Carlo vorrebbe essere protagonista della nuova era che si apre, per la monarchia, dopo la morte del principe Filippo, ma la Regina non abdicherà ...La regina Elisabetta, mercoledì ha compiuto 95 anni, e secondo il commentatore della Corona Richard Eden, adesso il principe Carlo dovrà aiutare la madre con gli ...