Calciomercato Inter | Conte non si sbilancia sul futuro | Le parole del tecnico

(Di sabato 24 aprile 2021) Antonio, mister della capolista, in conferenza stampa prima della gara contro il Verona è misterioso sulCon dieci punti sul Milan, seconda in classifica in Serie A,… L'articolonon sisulLedelè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Il 100% di passaggi riusciti con l'Inter, i gol al Milan: le numerose abilità di #Raspadori, il 2000 del futuri - CalciohellasIt : #Calciomercato, l'#Inter prova la carta delle contropartite per arrivare a #Silvestri? - cmdotcom : Il 100% di passaggi riusciti con l'Inter, i gol al Milan: le numerose abilità di #Raspadori, il 2000 del futuri… - sportli26181512 : Inter su Tagliafico, ma la concorrenza è elevata: L'Inter è a caccia di un sostituto di Ashley...… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Aguero a costo zero: #Juve avanti, ma c'è anche l'#Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Commenta per primo Per capire il tasso tecnico di Giacomo Raspadori bastava riguardarsi un'altra volta- Sassuolo, partita nella quale su 42 palloni giocati dalla punta neroverde l'unica palla persa che ricordiamo è ancora questa. Avere il 100% di passaggi riusciti in una gara del genere, vista ...L'attaccante dell', videogiocatore incallito, nonostante 23 gol in 26 partite ha mantenuto un ...della seconda divisione svizzera che viene acquistato il giorno della chiusura del- ...Tra sfide salvezza, è il weekend delle piccole: Benevento ad Udine, Spezia contro Genoa e Parma a Crotone. Lunedì invece 2 sfide Champions: Milan-Lazio clou ...Guarda Serie A event: Inter - Hellas Verona live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.