Bollesan a Napoli / 1 «Mi hanno insegnato che devi essere sfaccimme nella vita»

(Di sabato 24 aprile 2021) Proponiamo, a puntate, il capitolo dedicato adel libro “Una meta dietro l’altra” (edizioni Limina) di Marcogrande rugbista recentemente scomparso.ha giocato quattro stagioni a(dal 65 al 69), con la Partenope, e ha vinto anche uno scudetto il secondo della società. napoletana. Io non me la sentivo di tornare in B, e visto che la Partenope, da tempo, mi cercava, decisi di accettare e di trasferirmi a. Anche perché Elio Fusco, col quale in Nazionale avevamo già un buon rapporto, e che di quella Partenope che aveva appena vinto lo scudetto era, oltre che il mediano di mischia, anche l’anima (di ferro), mi disse che se avessi accettato di giocare con loro, avrebbe fatto in modo di farmi trasferire all’Italsider di Bagnoli, e soprattutto mi avrebbe fatto avere la ...