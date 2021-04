Bimba fragile morta per Covid (Di sabato 24 aprile 2021) È morta ieri sera presso la "Terapia Intensiva Covid" dell'Istituto Giannina Gaslini una Bimba di 10 anni affetta da gravissima polmonite Covid, e già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Èieri sera presso la "Terapia Intensiva" dell'Istituto Giannina Gaslini unadi 10 anni affetta da gravissima polmonite, e già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, ...

