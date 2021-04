Autostrada: chiusure uscite casello Redipuglia da lunedì per lavori (Di sabato 24 aprile 2021) I mezzi in transito sulla A4 non potranno uscire al casello di Redipuglia dalle ore 08,00 di lunedì 26 aprile alle ore 08,00 di venerdì 30. La stazione a pedaggio sarà infatti interessata dall’intervento di trasformazione di una delle tre piste – quella a utilizzo fino ad ora esclusivamente manuale – in un varco dotato anche di cassa automatica. Questa attività comporterà alcuni lavori di adeguamento necessari all’installazione degli automatismi presenti all’inizio e alla fine del varco, lo smontaggio di parte della cabina e l’aggiunta di una appendice destinata ad ospitare la nuova cassa automatica, il cablaggio, la configurazione e l’attivazione del nuovo impianto. L’operazione richiederà l’utilizzo di diverse macchine operatrici, camion, escavatori e una gru. Le piste in uscita del casello ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 aprile 2021) I mezzi in transito sulla A4 non potranno uscire aldidalle ore 08,00 di26 aprile alle ore 08,00 di venerdì 30. La stazione a pedaggio sarà infatti interessata dall’intervento di trasformazione di una delle tre piste – quella a utilizzo fino ad ora esclusivamente manuale – in un varco dotato anche di cassa automatica. Questa attività comporterà alcunidi adeguamento necessari all’installazione degli automatismi presenti all’inizio e alla fine del varco, lo smontaggio di parte della cabina e l’aggiunta di una appendice destinata ad ospitare la nuova cassa automatica, il cablaggio, la configurazione e l’attivazione del nuovo impianto. L’operazione richiederà l’utilizzo di diverse macchine operatrici, camion, escavatori e una gru. Le piste in uscita del...

Advertising

savonanews : Annuncia Autostrada dei Fiori: 'Grande sforzo logistico, ma siamo riusciti a ridurre le chiusure notturne sulla tra… - savonanews : Coprifuoco e chiusure alle 22: come sarà il turismo insieme ai lavori in autostrada? Ieri viaggio allucinante tra L… - SanremoNews : Coprifuoco e chiusure alle 22: come sarà il turismo insieme ai lavori in autostrada? Ieri viaggio allucinante tra L… - imperianews_it : Coprifuoco e chiusure alle 22: come sarà il turismo insieme ai lavori in autostrada? Ieri viaggio allucinante tra L… - ilnazionaleit : Coprifuoco e chiusure alle 22: come sarà il turismo insieme ai lavori in autostrada? Ieri viaggio allucinante tra L… -