Atp Barcellona 2021, Sinner sul ko con Tsitsipas: "Deluso, imparerò molto da questo match" (Di sabato 24 aprile 2021) Jannik Sinner non è riuscito a giocare il suo miglior tennis al cospetto di Stefanos Tsitsipas e ha ceduto al greco nella semifinale dell'Atp 500 di Barcellona 2021. Il giovane tennista azzurro, nella conferenza stampa successiva alla sconfitta, analizza i motivi del ko e si dice molto Deluso per non aver giocato al meglio i punti importanti. "È stata una partita dura per entrambi, ho avuto delle chance ma non le ho sfruttate mentre lui sì – ha esordito in conferenza -. Sono Deluso ma è il tennis, lui ha giocato meglio di me i punti importanti. Entrambi non abbiamo giocato al massimo, qualche volta non mi sentivo bene in campo, mi sentivo scomodo. Peccato per le chance che ho avuto in entrambi i set. Lui conosce meglio il gioco e le diverse situazioni. La strada è ...

