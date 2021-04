Ancora scontro Casaleggio-M5s. Conte: dacci gli iscritti e onoreremo i debiti (Di sabato 24 aprile 2021) Continualo scontro tra il M5s e l'associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. "Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito - afferma Giuseppe Conte -. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento dei dati degli iscritti da Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l`unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti da Rousseau per conto del Movimento".Per l'ex premier, in sostanza, "i debiti non si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo passaggio potremo dare il via al nuovo corso del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) Continualotra il M5s e l'associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. "Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito - afferma Giuseppe-. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento dei dati deglida Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l`unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventualicontratti da Rousseau per conto del Movimento".Per l'ex premier, in sostanza, "inon si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo passaggio potremo dare il via al nuovo corso del ...

