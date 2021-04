VORTICE POLARE. NASCE, CRESCE E... SPLITTA! (Di sabato 24 aprile 2021) Ormai ci avviciniamo ad un fase stagionale dove il nostro VORTICE POLARE che è fondamentale per la " SOPRAVVIVENZA" dell' INVERNO nell' Emisfero Boreale, inizi a dare i primi segnali di cedimento . Ormai esso si sta avvicinando al FISIOLOGICO deterioramento alle ALTE e BASSE quote,ciò comporta il cosidetto FINAL WARMING ( cioè un vero e proprio RISCALDAMENTO del suo " CORE"). LE CONSEGUENZE SUL COMPARTO EUROPEO ED ITALIANO... Le conseguenze sul clima MEDITERRANEO ed EUROPEO sono molteplici, però, quello che ci appresteremo a vivere per i prossimi 10/15 GIORNI sarà un continuo scambio meridiano di masse di aria FRESCHE (di matrice ATLANTICA ), e CALDE (di origine NORD AFRICANA ). Quindi aspettiamoci sull' intero continente EUROPEO( ITALIA COMPRESA) continue fasi STABILI e CALDE alternate a fasi più INSTABILI e FRESCHE. UN SALUTO DALL' ESPERTO METEO ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di sabato 24 aprile 2021) Ormai ci avviciniamo ad un fase stagionale dove il nostroche è fondamentale per la " SOPRAVVIVENZA" dell' INVERNO nell' Emisfero Boreale, inizi a dare i primi segnali di cedimento . Ormai esso si sta avvicinando al FISIOLOGICO deterioramento alle ALTE e BASSE quote,ciò comporta il cosidetto FINAL WARMING ( cioè un vero e proprio RISCALDAMENTO del suo " CORE"). LE CONSEGUENZE SUL COMPARTO EUROPEO ED ITALIANO... Le conseguenze sul clima MEDITERRANEO ed EUROPEO sono molteplici, però, quello che ci appresteremo a vivere per i prossimi 10/15 GIORNI sarà un continuo scambio meridiano di masse di aria FRESCHE (di matrice ATLANTICA ), e CALDE (di origine NORD AFRICANA ). Quindi aspettiamoci sull' intero continente EUROPEO( ITALIA COMPRESA) continue fasi STABILI e CALDE alternate a fasi più INSTABILI e FRESCHE. UN SALUTO DALL' ESPERTO METEO ...

