Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 23 APRILEORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLANELLA PROVINCIA DI LATINA SULLA PONTINA CODE PER INCODENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA SULLA SR DEI MONTI LEPINI CODE PER INCIDENTE TRA MEZZAGOSTO E PROSSEDI SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI VIGNA SANTUCCI ASUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA SEMPRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA A91FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI DALLA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO DELL’APPIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...