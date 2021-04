Vaccini, una singola dose Johnson & Johnson protegge anche da forme severe di Covid (Di venerdì 23 aprile 2021) Una singola dose del vaccino Johnson & Johnson protegge contro il Covid-19 sia sintomatico che asintomatico ed e’ efficace anche contro le forme di malattie severe o critiche che richiedono ospedalizzazione. Lo afferma uno studio di fase-3, in corso, pubblicato dal New England Journal of Medicine (Nejm), che ha coinvolto 19.630 partecipanti che hanno ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson e 19.691 che hanno ricevuto un placebo. Gli obiettivi della ricerca era valutare l’efficacia del vaccino contro il Coronavirus da moderato a severo-critico da un minimo di 14 ad un massimo di 28 giorni dopo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadel vaccinocontro il-19 sia sintomatico che asintomatico ed e’ efficacecontro ledi malattieo critiche che richiedono ospedalizzazione. Lo afferma uno studio di fase-3, in corso, pubblicato dal New England Journal of Medicine (Nejm), che ha coinvolto 19.630 partecipanti che hanno ricevuto il vaccino die 19.691 che hanno ricevuto un placebo. Gli obiettivi della ricerca era valutare l’efficacia del vaccino contro il Coronavirus da moderato a severo-critico da un minimo di 14 ad un massimo di 28 giorni dopo ...

