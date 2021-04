(Di venerdì 23 aprile 2021) Niko Omailana, un seguitissimobritannico, ha voluto prendere in giro Bbc con una finta candidatura a primo cittadino. Ma la sua popolarità è tale che è già quinto nei sondaggi tra i candidati preferiti dai londinesi Niko Omilana (foto: YouTube)Unobritannico di 23 anni si è candidato alle prossime elezioni peril nuovodie dopo i primi sondaggi ha sorpreso un po’ tutti, finendo in quinta posizione tra i concorrenti. Niko Omilana, che su YouTube conta quasi 3,5 milioni di iscritti al suo canale – un numero che supera la somma di tutti i follower su tutti i social network che hanno gli altri candidati, qualcuno ha fatto notare – nell’ultimo sondaggio Savanta ComRes otterrebbe il 5% dei voti, se li volesse. Ma facciamo un passo indietro: nelle ultime ore si ...

MeridionaleASud : @ninabecks1 Disse uno che ne so locali ci vanno calciatori Vallette a YouTuber notoriamente alta Qultura - alexbottoni : Uno youtuber come sindaco: - antocalderone : Uno youtuber potrebbe diventare il prossimo sindaco di Londra

Niko Omailana, un seguitissimo youtuber britannico, ha voluto prendere in giro Bbc con una finta candidatura a primo cittadino. Ma la sua popolarità è tale che è già quinto nei sondaggi tra i candidati preferiti dai londinesi