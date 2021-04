Un ragazzo argentino ha (quasi) comprato il dominio di Google in Argentina per 4 dollari (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ragazzo ha detto di averlo comprato legalmente per 4 dollari, perché il dominio risultava scaduto, ma il sogno si è interrotto. Google è tornata in possesso del suo sito. Forse è stata una falla del gestore dei domini. Eppure c’è stata un’interruzione di tre ore del motore di ricerca.... Leggi su dday (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilha detto di averlolegalmente per 4, perché ilrisultava scaduto, ma il sogno si è interrotto.è tornata in possesso del suo sito. Forse è stata una falla del gestore dei domini. Eppure c’è stata un’interruzione di tre ore del motore di ricerca....

