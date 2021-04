Un parlamentare rivuole i soldi Esclusivo M5S | il testo della diffida

Advertising

cclatwe : Chi lo avrebbe mai sospettato??? Alla fine i miracolati (e i loro capi) hanno scoperto che il tonno è cosa assai app… - onlyforyoureye2 : RT @Affaritaliani: M5S, un parlamentare rivuole i soldi. Diffida a Crimi. Ecco il testo - Affaritaliani : M5S, un parlamentare rivuole i soldi. Diffida a Crimi. Ecco il testo -

Ultime Notizie dalla rete : parlamentare rivuole

Affaritaliani.it

IL TESTO INTEGRALE DELLA DIFFIDA Nella diffida a Crimi ilscrive che 'in data odierna (lo scorso 6 aprile, ndr ) giacciono inutilizzati sul conto bancario del Comitato per le ...'La strategia 'o Conte o elezioni' ci ha esposto a una sonora figuraccia, vista come è andata a finire', si lamenta a microfoni spenti undel Pd. Così, in questo clima, il capogruppo del ...Nuova battaglia legale nel Movimento 5 Stelle. Un parlamentare pentastellato ha chiesto con una diffida al capo politico Vito Crimi la restituzione dei soldi versati al Movimento. Nella diffida del 6 ...Da quasi 6 mesi Carlo Gilardi si trova chiuso in una rsa di Lecco contro la sua volontà. Un ex consigliere comunale ha ricevuto una lettera anonima da chi dice di lavorare in quella struttura. Sostien ...