Ultimo | il racconto del concerto in streaming dal Colosseo

Entra da solo, come un gladiatore. «Uno, due, cento», le prime parole al pianoforte. Intorno il silenzio e Roma, di cui sa già di essere il re. Ed è subito «Buongiorno Vita». Pochi secondi e Ultimo, 25 anni e tanti traguardi già tagliati (a dirne uno, l'Olimpico), in streaming live dal Colosseo, manda in tilt il sito che ospita il concerto. «Buongiorno Vita…t'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea», canta, presentando il nuovo singolo. Musica e parole in cui racconta il suo sogno di artista, quando a 15 anni una voce gli diceva: «Svegliati e cerca un bel lavoro». Ma, continua Niccolò Moriconi, «in effetti lo cercai ma poi persi quello che sono/mi sedetti al pianoforte e feci un patto con il sangue/per vincere avrò la musica/per lei che alzo le spalle».

