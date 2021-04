Ultimo, ieri la splendida esibizione al Colosseo: “I server in crash, eravamo troppi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella serata di ieri, 22 aprile, è andato in onda uno degli appuntamenti musicali in streaming più attesi del mese. Ci riferiamo a “Buongiorno vita – L’evento“, ossia l’esibizione che ha visto protagonista Ultimo nella splendida cornice del Colosseo di Roma. In occasione di quest’ultima, il cantautore romano ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato per l’appunto Buongiorno Vita e disponibile ovunque da oggi. La scaletta è poi andata avanti per oltre 40 minuti, regalando a tutti i fan sintonizzati il brivido di cantare tutte le più belle canzoni di Ultimo. Contrariamente a quanto si potesse pensare, la trasmissione è stata registrata precedentemente alla messa in onda, per poi essere trasmessa alle ore 21 sulla piattaforma LiveNow. Questo show virtuale non era però ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella serata di, 22 aprile, è andato in onda uno degli appuntamenti musicali in streaming più attesi del mese. Ci riferiamo a “Buongiorno vita – L’evento“, ossia l’che ha visto protagonistanellacornice deldi Roma. In occasione di quest’ultima, il cantautore romano ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato per l’appunto Buongiorno Vita e disponibile ovunque da oggi. La scaletta è poi andata avanti per oltre 40 minuti, regalando a tutti i fan sintonizzati il brivido di cantare tutte le più belle canzoni di. Contrariamente a quanto si potesse pensare, la trasmissione è stata registrata precedentemente alla messa in onda, per poi essere trasmessa alle ore 21 sulla piattaforma LiveNow. Questo show virtuale non era però ...

RedPapocch : @HuertDeAuteuil Il tizio che ha scritto l'articolo è pure il caporedattore del giornale, non l'ultimo stagista arri… - Spettakolo_mag : #BuongiornoVita è il nuovo singolo di @IlVeroUltimo, presentato in anteprima ieri al Colosseo con un evento in stre… - MartyRockstar : RT @OptiMagazine: Ieri sera, c'è stato l'esclusivo concerto live streaming di @IlVeroUltimo al Colosseo come regalo ai fan. Ma per @Monina… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ieri sera, c'è stato l'esclusivo concerto live streaming di @IlVeroUltimo al Colosseo come regalo ai fan. Ma per @Monina… - OptiMagazine : Ieri sera, c'è stato l'esclusivo concerto live streaming di @IlVeroUltimo al Colosseo come regalo ai fan. Ma per… -