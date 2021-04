Terza fascia ATA: l’assegno di ricerca non attribuisce la preferenza “Q” (Di venerdì 23 aprile 2021) Graduatorie Terza fascia personale ATA, alle prese con la compilazione della domanda sia di inserimento che di aggiornamento. Una delle domande più frequenti riguarda anche la preferenza Q e la preferenza 1) 1) "aver prestato, senza demerito, i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni".... L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Graduatoriepersonale ATA, alle prese con la compilazione della domanda sia di inserimento che di aggiornamento. Una delle domande più frequenti riguarda anche laQ e la1) 1) "aver prestato, senza demerito, i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni".... L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Terza fascia ATA: l’assegno di ricerca non attribuisce la preferenza “Q” - PacificoTweet : Graduatorie terza fascia Ata, proroga per presentare domanda. #Anief posticipa la data di adesione ai ricorsi - TecnicaScuola : Terza fascia ATA, titoli valutabili fino al 22 aprile: 0,60 punti per certificazione “UNIPASS” [FAQ] --… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: per la laurea 2 punti, indipendentemente dalla votazione - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: FAQ MIUR ATA: nuove risposte del Ministero sulle graduatorie ATA terza fascia <p>Ecco tutte le nuove risposte del Minister… -