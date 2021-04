Tennistavolo | Preolimpico 2021 | fuori agli ottavi Piccolin e Bobocica Rientreranno in gioco con Vivarelli nella terza fase

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nelè proseguito oggi il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma fino a domenica 25 aprile a Guimarães (Portogallo): l‘Italia, che al momento non ha qualificati in questo sport, deve attendere la, che scatterà sabato pomeriggio, per sapere se alcuni azzurri staccheranno il pass per i Giochi. Mihaitra gli uomini e Giorgiatra le donne sono usciti oggi neglidella secondaed ora saranno inseriti nel tabellone ad eliminazione diretta dellaassieme a Debora, che ieri era stata battuta ai sedicesimi, mentre Niagol Stoyanov era uscitoprimaa gironi e dunque era già definitivamente eliminato. Nel torneo maschile ...

