Taranto, i progetti di bonifica dell'area ex Ilva nel Recovery plan La conferma del ministro (Di venerdì 23 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha confermato la presenza dei progetti di bonifica dell'area dell'ex Ilva di Taranto nel Recovery plan, il piano che l'Italia dovrà presentare all'Unione europea per ottenere circa 190 miliardi di euro, cui si aggiungeranno altri 30 miliardi del fondo complementare nazionale che finanzieranno opere infrastrutturali oltre il limite del 2026 stabilito dal programma continentale per la ripresa economica Next generation Eu. «Ci sono misure riguardanti le aree di riconversione e fondi per le bonifiche», ha precisato Cingolani nel corso della trasmissione di La7 Piazzapulita rispondendo a una domanda del conduttore Corrado Formigli sul destino del polo ...

