Stefania Salmaso: "Giusto il coprifuoco, siamo un una fase di non decrescita" (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il coprifuoco è un provvedimento presente in tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è un deterrente nei confronti dei contatti sociali serali che possono essere maggiormente a rischio”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera l’epidemiologa Stefania Salmaso, che osserva come siamo in un quadro di “non decrescita”. Cosa significa? “La definizione di ‘non decrescita’ - spiega - indica una situazione precaria, in cui i contagi a livello nazionale diminuiscono molto lentamente. Tuttavia dobbiamo tenere presente che le contromisure attuali, come ad esempio la campagna di vaccinazione, mirano a proteggere le persone a maggior rischio di conseguenze gravi dell’infezione e non a far diminuire l’incidenza. I valori che attendiamo con ansia di vedere diminuire sono i decessi e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ilè un provvedimento presente in tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è un deterrente nei confronti dei contatti sociali serali che possono essere maggiormente a rischio”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera l’epidemiologa, che osserva comein un quadro di “non”. Cosa significa? “La definizione di ‘non’ - spiega - indica una situazione precaria, in cui i contagi a livello nazionale diminuiscono molto lentamente. Tuttavia dobbiamo tenere presente che le contromisure attuali, come ad esempio la campagna di vaccinazione, mirano a proteggere le persone a maggior rischio di conseguenze gravi dell’infezione e non a far diminuire l’incidenza. I valori che attendiamo con ansia di vedere diminuire sono i decessi e ...

