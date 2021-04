Sinner – Rublev quarti ATP Barcellona | orario e dove vedere diretta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Grande attesa oggi per la sfidavalida per idell’ATPstreaming. (Alex Caparros/Getty Images)L’azzurro numero 19 al mondo, Jannik, continua a sorprendere tutti: ieri ha battuto Roberto Bautista-Agut, numero 11 al mondo, per la seconda volta in un mese. Così si è assicurato la qualificazione al quarto di finale all’ATP dicontro Andrey, numero sette al mondo e testa di serie numero tre in questo torneo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gianluigi Quinzi, che fine ha fatto l’ex promessa del tennis azzurro Il forte altoatesino ha avuto difficoltà nel primo set: ha salvato tre set point e ha vinto il ...

Advertising

SkySport : ATP BARCELLONA Quarti di finale Sinner sfida Rublev Alle 12.30 su Sky Sport Uno ? - Gazzetta_it : #Barcellona oggi #Sinner contro #Rublev è sfida sul pianeta rosso #Atp - SkySport : ATP BARCELLONA Quarti di finale Sinner sfida Rublev Alle 12.30 su Sky Sport Uno ? - infoitsport : Supertennis o Sky? Dove vedere Sinner-Rublev, streaming gratis e diretta tv in chiaro - giuliomerelli : @Torrenapoli1 Incredibile che Sinner sia favorito su Rublev, stando ai bookmakers. -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Rublev

Continua la marcia di Jannikall'Atp 500 di Barcellona. Dopo aver battuto per la terza volta quest'anno il numero 11 al mondo Bautista Agut , l'altoatesino affronta il russo Andrej, numero 7 della classifica Atp . L'...Il programma di oggi (11)c. (3)ore 12.30 su Sky Sport Uno (10) Auger - Aliassime c. (2) Tsitsipas a seguire su Sky Sport Uno (1) Nadal c. Norrie a seguire su Sky Sport Uno (4) ...Grande attesa oggi per la sfida Sinner – Rublev valida per i quarti dell’ATP Barcellona: orario e dove vedere diretta streaming. L’azzurro numero 19 al mondo, Jannik Sinner, continua a sorprendere ...BARCELLONA (SPAGNA) – Jannik Sinner contro Rublev in un quarto di finale molto interessante all’ATP di Barcellona. Si sfidano, infatti, due dei migliori tennisti in proiezione futura e non sarà per ...