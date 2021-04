Sigilli ad albergo all’Esquilino per mancate autorizzazioni e violazione norme Covid

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Nell’ambito dei mirati servizi di controllo che la Polizia Locale sta portando avanti nel quartiere Esquilino, ieri sono stati apposti iad una struttura alberghiera che svolgeva l’attivita’ ricettiva senza le previste. Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi”, Nucleo Esquilino, nel corso delle verifiche, hanno riscontrato una serie di irregolarita’ che hanno fatto scattare il sequestro dell’: dalla mancanza dei titoli autorizzativi all’assenza del certificato obbligatorio di prevenzione incendi, nonche’ il mancato rispetto delle linee guida anti contagio. Al posto di eleganti sistemazioni, pubblicizzate sui principali siti per vacanze, gli agenti hanno trovato 43 posti letto ricavati in ogni dove, dai bagni alla sauna. Ulteriori accertamenti sono stati avviati per presunti abusi edilizi. Il responsabile ...

