Salone Mobile | Rosolia | Koelnmesse | ' se salta pronti a ospitare le imprese a Colonia'

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - La Fiera di Colonia è pronta ad ospitare le imprese italiane se a settembre non dovesse svolgersi il Salone del Mobile di Milano. Ad annunciarlo all'Adnkronos è Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia, il braccio operativo della fiera tedesca che nel nostro paese ha già acquisito il 50% di Cibus Tec la fiera delle tecnologie alimentari di Parma. ''Noi, anche se siamo competitor, speriamo che il Salone del Mobile di Milano si possa svolgere a settembre -dice all'Adnkronos- ma se ciò non dovesse accadere siamo pronti ad accogliere le imprese italiane, le più importanti a livello mondiale in questo settore''.

