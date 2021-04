Riaperture, i bar non sanno cosa fare: “Nel decreto non ci siamo. È una vergogna” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governo ne combina un’altra delle sue. Un errore dietro l’altro che, senza rispetto, costa caro a migliaia di lavoratori. Nel decreto Riaperture, pubblicato in Gazzetta ufficiale, viene specificato cosa sarà consentito da lunedì alle attività dei servizi di ristorazione in zona gialla. Ma non si parla dei bar. Sarà consentita la consumazione al banco oppure no? Nessuno lo sa. E arriva puntuale la denuncia di Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. “‘Mamma, ho dimenticato i bar!’ – dichiara Bianchini ripreso da Il Tempo – È quello che si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un celebre film per ragazzi, riguardo all’ultimo provvedimento di Governo”.



