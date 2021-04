Matrimonio ai tempi del Covid: cosa prevede il nuovo Decreto per battesimi, feste di laurea e unioni civili (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che dal prossimo lunedì 26 aprile le misure in vigore saranno meno stringenti. Nel Decreto si parla di eventi pubblici, ma poco di quelli privati. Potrò celebrare un battesimo o una comunione dal 26 aprile? Avrò la possibilità di organizzare una festa di laurea? Matrimoni 2021 regole quali sono? Vediamo le misure previste dal nuovo Decreto per le celebrazioni. Matrimoni 2021 regole: si possono celebrare? Nel testo del nuovo Decreto Covid non emergono particolari novità sulle celebrazioni religiose (come i matrimoni) e civili (ad esempio compleanni e le feste di laurea). Nel testo definitivo del Decreto saranno specificati tutti i dettagli in merito ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che dal prossimo lunedì 26 aprile le misure in vigore saranno meno stringenti. Nelsi parla di eventi pubblici, ma poco di quelli privati. Potrò celebrare un battesimo o una comunione dal 26 aprile? Avrò la possibilità di organizzare una festa di? Matrimoni 2021 regole quali sono? Vediamo le misure previste dalper le celebrazioni. Matrimoni 2021 regole: si possono celebrare? Nel testo delnon emergono particolari novità sulle celebrazioni religiose (come i matrimoni) e(ad esempio compleanni e ledi). Nel testo definitivo delsaranno specificati tutti i dettagli in merito ...

