L’Eredità, Gaetano Marsico: il nuovo campione è un volto noto (Di venerdì 23 aprile 2021) I protagonisti del quiz show , intanto ha vinto 57.500 euro. (screenshot video)Si chiama Gaetano Marsico, è nato nel 1995, vive a Roma ma è originario di Foggia: è lui da oggi il nuovo campione del quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana, che va in onda ogni sera prima del tg delle 20 su Raiuno, condotto da Flavio Insinna. Diplomato in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, il nuovo campione è un volto noto. Leggi anche –> L’Eredità, la campionessa Monica: anche il figlio Federico in gara Sul suo profilo Youtube, si racconta così: “Faccio scherma e recito fin dalla tenera età di otto anni. Accompagnavo questa passione con la mia grande vocazione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) I protagonisti del quiz show , intanto ha vinto 57.500 euro. (screenshot video)Si chiama, è nato nel 1995, vive a Roma ma è originario di Foggia: è lui da oggi ildel quiz show, il più longevo della televisione italiana, che va in onda ogni sera prima del tg delle 20 su Raiuno, condotto da Flavio Insinna. Diplomato in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, ilè un. Leggi anche –>, lassa Monica: anche il figlio Federico in gara Sul suo profilo Youtube, si racconta così: “Faccio scherma e recito fin dalla tenera età di otto anni. Accompagnavo questa passione con la mia grande vocazione ...

Advertising

CorriereUmbria : L'Eredità, Gaetano è il nuovo campione: vince alla ghigliottina con la 'collaborazione' #Eredità #Rai1… - VanessaAresu : Come diceva Gaetano Salvemini, per un vero resistente non c’è imparzialità. Prendere parte è scegliere. Questa è l’… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Gaetano Lucio Battisti, eredità contesa, i parenti contro Mogol: una lite da 16 milioni ilmattino.it