Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: i motivi dell'addio (Di venerdì 23 aprile 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono detti addio e alla base della rottura – secondo i rumor – potrebbero esserci stati dei presunti tradimenti. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale con cui Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno fatto sapere di essersi detti addio, People riporta le voci di un insider secondo cui la coppia si sarebbe lasciata per problemi di fiducia. Stando all'indiscrezione riportata dal magazine sarebbe stata JLo a lasciare Rodriguez per via dei suoi presunti tradimenti, che avrebbero minato definitivamente la loro relazione. I due, nel loro comunicato ufficiale, avevano annunciato di considerarsi comunque buoni amici.

