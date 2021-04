Isola dei famosi | Elisa Isoardi svela la verità sull’incidente | fan preoccupati

(Di venerdì 23 aprile 2021)ha lasciato l’deila scorsa settimana: problemi seri per la conduttrice che ha rischiato grosso. E dire che qualche fan ha anche mormorato, quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - _angelaporzio_ : SEI PIÙ FAKE DI AKASH BUCCHIN DELL’ ISOLA DEI FAMOSI - ilgiornale : Tra nuovi ingressi, altri abbandoni e discussioni infuocate l'ultima puntata dell'Isola dei famosi è stata un caos… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Quando Camilla torna a casa senza la figlia nell'di Murano, Penelope ha una settimana. ... Col passaregiorni, mentre mamma Camilla si è negativizzata, Penelope migliora a vista d'occhio. ...Musumeci ha quindi spiegato la scelta della città di Marsala: Ma è tutta l', ha aggiunto, che sul mercato internazionale si distingue nei settori del turismo,beni culturali eprodotti ...Per lui, Fariba ha detto numerose bugie e durante la puntata scorsa di lunedì 19 aprile ha preso le difese di Vera Gemma. Da stasera, però, la Marchetti non sarà… Leggi ...Nell’Isola dei Famosi sono sbarcati tre nuovi naufraghi. Durante la puntata andata in onda ieri sera, ad Honduras sono arrivati dei nuovi concorrenti: Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Matteo ...