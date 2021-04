Inchiesta appalti Asl, l'ex presidente della cooperativa La Rondine esce dal carcere (Di venerdì 23 aprile 2021) Inchiesta appalto della Asl di Pescara, arrestato anche un lancianese rappresentante di una cooperativa 8 aprile 2021 Inchiesta appalto Asl, nuovo Cda per la coop 'La Rondine' di Lanciano: la ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 23 aprile 2021)appaltoAsl di Pescara, arrestato anche un lancianese rappresentante di una8 aprile 2021appalto Asl, nuovo Cda per la coop 'La' di Lanciano: la ...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @GiovanniTizian: L’Europa spende mezzo miliardo per Frontex e altri bei soldi per respingere migranti in Libia. Risultato: nessuno vede… - granma_ggy : RT @GiovanniTizian: L’Europa spende mezzo miliardo per Frontex e altri bei soldi per respingere migranti in Libia. Risultato: nessuno vede… - GiovanniTizian : L’Europa spende mezzo miliardo per Frontex e altri bei soldi per respingere migranti in Libia. Risultato: nessuno v… - marcelloc24 : RT @abruzzoweb: L’AQUILA: INCHIESTA APPALTI POST-SISMA CHIESE E MONUMENTI, 21 RINVII A GIUDIZIO - abruzzoweb : L’AQUILA: INCHIESTA APPALTI POST-SISMA CHIESE E MONUMENTI, 21 RINVII A GIUDIZIO -