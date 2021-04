Fallimento Jangsu Suning | la società mette in vendita anche il pullman della squadra

(Di venerdì 23 aprile 2021) Inildello. Laè stata dichiarata fallita nelle scorse settimane. PECHINO (CINA) – Inildello. Momento non affatto semplice per lagestita dal gruppo Zhang Jindong che, dopo aver vinto lo Scudetto nel 2020, sta combattendo con una crisi economica causatadalla pandemia. Lo scorso 28 febbraio il club aveva annunciato la sospensione di tutte le attività dopo che il governo cinese ha imposto alla dirigenza di cambiare il nome del club (oraZuqiu Julebu) visto il divieto di portare nomi di aziende e di sponsor nella loro denominazione. Autobus inPer cercare di ...

E che non verranno mai saldati, visto il fallimento dell'ormai ex club cinese di proprietà Suning (vedi articolo). La notizia della messa in vendita del pullman del Jiangsu ha scatenato il velenoso ...