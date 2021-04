Emissioni net-zero: il programma di Visa per la neutralità entro il 2040 (Di venerdì 23 aprile 2021) Una delle parole più gettonate, strattonate, consumate e proposte in questo ultimo periodo in tema di comunicazione aziendale e di programmi per il futuro è senz’altro sostenibilità. Soprattutto in questi giorni che seguono la 51esima edizione della Giornata per la Terra, andata in scena ieri in tutto il mondo. In questa occasione, Visa ha annunciato un nuovo impegno globale per raggiungere le Emissioni net-zero entro il 2040, dieci anni prima rispetto all’obiettivo dell’accordo di Parigi sul clima. ? La società ha annunciato, inoltre, di avere raggiunto la carbon neutrality in tutte le sue operazioni già nel 2020. Per raggiungere le Emissioni net-zero Visa ha annunciato di essere tra i 100 firmatari di The Climate Pledge, un’iniziativa co-fondata da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Una delle parole più gettonate, strattonate, consumate e proposte in questo ultimo periodo in tema di comunicazione aziendale e di programmi per il futuro è senz’altro sostenibilità. Soprattutto in questi giorni che seguono la 51esima edizione della Giornata per la Terra, andata in scena ieri in tutto il mondo. In questa occasione,ha annunciato un nuovo impegno globale per raggiungere lenet-il, dieci anni prima rispetto all’obiettivo dell’accordo di Parigi sul clima. ? La società ha annunciato, inoltre, di avere raggiunto la carbon neutrality in tutte le sue operazioni già nel 2020. Per raggiungere lenet-ha annunciato di essere tra i 100 firmatari di The Climate Pledge, un’iniziativa co-fondata da ...

