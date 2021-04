Dayane Mello parla delle differenze tra Isola e Gf Vip e rivela a quale dei due reality ha preferito partecipare (Di venerdì 23 aprile 2021) Dayane Mello ormai è una vera esperta di reality e game show. La modella infatti è stata sia naufraga su L’Isola dei Famosi, sia inquilina del Grande Fratello Vip. Senza dimenticare l’esperienza a Pechino Express. Ospite giovedì 22 aprile del format Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, la bella brasiliana ha commentato quest’edizione dell’Isola e parlato delle differenze tra il reality in Honduras e l’esperienza nel Gf Vip. Dayane ha dato in parte ragione ad Akash Kumar affermando che in effetti l’Isola è un gioco molto più duro. Il modello infatti nel corso della terza puntata per motivare la sua decisione di non fermarsi su Parasite Island aveva sentenziato che 7 giorni ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021)ormai è una vera esperta die game show. La modella infatti è stata sia naufraga su L’dei Famosi, sia inquilina del Grande Fratello Vip. Senza dimenticare l’esperienza a Pechino Express. Ospite giovedì 22 aprile del formatParty con Andrea Dianetti e Valeria Angione, la bella brasiliana ha commentato quest’edizione dell’totra ilin Honduras e l’esperienza nel Gf Vip.ha dato in parte ragione ad Akash Kumar affermando che in effetti l’è un gioco molto più duro. Il modello infatti nel corso della terza puntata per motivare la sua decisione di non fermarsi su Parasite Island aveva sentenziato che 7 giorni ...

Advertising

MediasetPlay : Pronti per #IsolaParty? Gli ospiti di stasera saranno... Dayane Mello, Tiziana Foschi, Andrea Zelletta e gli IPants… - IsolaDeiFamosi : Here we are! Dayane Mello è con noi a #isola party! Avete delle domande per lei? Twittatele con #ISOLAPARTY per in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - melissa_ipe : RT @impasticcata: NON DAYANE MELLO CITATA DA PI0 E 4MEDEO - tepertre : RT @DSposami: DAYANE X PIO E AMEDEO In tendenza tra 3 2 1... ???? Tutti pazzi per la MELLO ?? #mellos -