Covid, l’appello di Costa ai palermitani: “Collaborate, conteniamo il virus” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Chiediamo ai cittadini di collaborare per provare a contenere l’avanzata del virus. Diversamente, rischiamo di aumentare i contagi, la pressione sugli ospedali e vanificare tutti i nostri sforzi”. Lo dichiara Renato Costa, commissario all’emergenza sanitaria nella Città metropolitana di Palermo, dopo il provvedimento della Regione Siciliana che ha prorogato la zona rossa nel capoluogo e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Chiediamo ai cittadini di collaborare per provare a contenere l’avanzata del. Diversamente, rischiamo di aumentare i contagi, la pressione sugli ospedali e vanificare tutti i nostri sforzi”. Lo dichiara Renato, commissario all’emergenza sanitaria nella Città metropolitana di Palermo, dopo il provvedimento della Regione Siciliana che ha prorogato la zona rossa nel capoluogo e il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

Rvaticanaitalia : In un videomessaggio per l’#EarthDay , il #Papa sottolinea come le crisi legate alla pandemia di Covid-19 e all'amb… - ilmattinodisici : Covid, l’appello di Costa ai palermitani: “Collaborate, conteniamo il virus” - gael99 : RT @BoriManuela: L’8 Aprile il Senato decide all’unanimità di abbandonare “Tachipirina e vigile attesa” in favore di cure domiciliari preco… - butera_linda : RT @SuperElis2: @l_honestly @alberto88ca @S_Emarti @borghi_claudio @stanzaselvaggia Imbarazzante è il Ministero della Salute e AIFA che fan… - annamariabeatr6 : RT @BoriManuela: L’8 Aprile il Senato decide all’unanimità di abbandonare “Tachipirina e vigile attesa” in favore di cure domiciliari preco… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’appello Covid, l'appello: Sospendere brevetti vaccini Fortune Italia