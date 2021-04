Covid, Carabinieri attivano servizio supporto over70 per iscrizione piattaforma vaccini (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I Carabinieri della provincia di Caserta, nell’ambito delle attività di sostegno alla popolazione adottate in questo periodo di pandemia, hanno attivato un servizio di supporto agli anziani che hanno bisogno di assistenza nelle procedure di prenotazione on-line dei vaccini antiCovid. In particolare, i cittadini ultrasettantenni, avendone l’esigenza, possono rivolgersi al più vicino Comando Stazione, dove i Carabinieri saranno a loro disposizione per la compilazione delle istanze e la registrazione sul portale di prenotazione. Il particolare servizio di assistenza potrà essere richiesto anche a domicilio, contattando i presidi dell’Arma, qualora gli interessati siano impossibilitati a raggiungere le più vicine ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Idella provincia di Caserta, nell’ambito delle attività di sostegno alla popolazione adottate in questo periodo di pandemia, hanno attivato undiagli anziani che hanno bisogno di assistenza nelle procedure di prenotazione on-line deianti. In particolare, i cittadini ultrasettantenni, avendone l’esigenza, possono rivolgersi al più vicino Comando Stazione, dove isaranno a loro disposizione per la compilazione delle istanze e la registrazione sul portale di prenotazione. Il particolaredi assistenza potrà essere richiesto anche a domicilio, contattando i presidi dell’Arma, qualora gli interessati siano impossibilitati a raggiungere le più vicine ...

Advertising

_Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - repubblica : Covid, arma in lutto: due carabinieri morti a distanza di poche settimane: contagiati fermando la folla ai campi da… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai @_Carabinieri_ . L'Arm… - anteprima24 : ** #Covid, #Carabinieri attivano #Servizio #Supporto over70 per #Iscrizione #Piattaforma vaccini **… -