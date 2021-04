Coprifuoco violato | il ricorso vinto e la multa annullata dal giudice di pace

Advertising

Macerata, 23 aprile 2021 - Accolto il ricorso per l'annullamento di una sanzione amministrativa irrogata a un ragazzo per aver violato il coprifuoco. Non solo: la prefettura di Macerata, come rappresentante del governo in provincia, è stata condannata a compensare le spese processuali. Si chiama Marco Dialuce, è di San Severino nelle Marche e l'amico multato è di Pioraco. Ha violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata un ragazzo di Pioraco (Macerata). Fermato mentre stava rientrando a casa, è stato multato (533 euro, 373 in caso di pagamento entro cinque giorni).