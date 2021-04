Congiunti e fidanzati fuori regione dal 26 aprile: le regole per gli spostamenti (Di venerdì 23 aprile 2021) Con le nuove regole annunciate in conferenza stampa dal premier Draghi e dal ministro Speranza, tornerà presto, dal 26 aprile, la zona gialla oltre a quella arancione e rossa. Di conseguenza, saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra regioni in zona gialla senza limitazioni, dunque da questo punto di vista si tratta di una notizia positiva per i Congiunti e i fidanzati che abitano in due regioni diverse. Per quanto riguarda gli spostamenti tra zona gialla e arancione o rossa, o comunque tra due zona non gialle, questi saranno consentiti a Congiunti e fidanzati solo con un pass di tipo vaccinale o con un tampone effettuato entro 48 ore dalla partenza. Spiraglio di luce, dunque, per quei Congiunti e quei ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Con le nuoveannunciate in conferenza stampa dal premier Draghi e dal ministro Speranza, tornerà presto, dal 26, la zona gialla oltre a quella arancione e rossa. Di conseguenza, saranno nuovamente consentiti glitra regioni in zona gialla senza limitazioni, dunque da questo punto di vista si tratta di una notizia positiva per ie iche abitano in due regioni diverse. Per quanto riguarda glitra zona gialla e arancione o rossa, o comunque tra due zona non gialle, questi saranno consentiti asolo con un pass di tipo vaccinale o con un tampone effettuato entro 48 ore dalla partenza. Spiraglio di luce, dunque, per queie quei ...

