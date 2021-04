Concorsi: la Polizia di Stato cerca 64 commissari tecnici - Ecco come partecipare (Di venerdì 23 aprile 2021) La Polizia di Stato cerca 64 commissari tecnici , con diversi profili, da assumere. In particolare, sulla Gazzetta ufficiale - Concorsi ed esami - di oggi 23 aprile sono pubblicati i seguenti cinque Concorsi per commissari tecnici della Polizia di Stato per i quali sono state create le relative pagine nei ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladi64, con diversi profili, da assumere. In particolare, sulla Gazzetta ufficiale -ed esami - di oggi 23 aprile sono pubblicati i seguenti cinqueperdelladiper i quali sono state create le relative pagine nei ...

