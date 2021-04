Concerto Ultimo in streaming, colpo di scena: “Non era mai successo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri sera il Concerto di Ultimo in streaming ha stupito molti e deluso tanti, l’artista ha provato a spiegare sui social cos’è successo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@Ultimopeterpan) Ieri sera è andato in scena il Concerto di Ultimo in streaming. Un evento eccezionale seguito da tantissime persone L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri sera ildiinha stupito molti e deluso tanti, l’artista ha provato a spiegare sui social cos’èVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@peterpan) Ieri sera è andato inildiin. Un evento eccezionale seguito da tantissime persone L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Ultimo, concerto in streaming al Colosseo ma il sito va in tilt e i fan restano fuori (pur avendo pagato) - repubblica : Ultimo, un concerto in diretta dal Parco del Colosseo - animarock80 : Il concerto di Ultimo al Colosseo, in streaming: come è andata - ilgiornale : Con oltre 30mila accessi in pochi minuti il sito della live in streaming del concerto di Ultimo dal Colosseo è anda… - giornalettismo : Il concerto evento in streaming. E lo streaming non funziona. Cosa è successo nel corso dell'esibizione di… -