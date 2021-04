Burioni: "Tra vaccinati via mascherina e sì abbracci: io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo" (Di venerdì 23 aprile 2021) “Anche l’Ecdc, (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ndr) finalmente ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Io e Zangrillo l’avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato”, sottolinea il virologo ripostando una foto di qualche settimana fa che lo ritrae senza mascherina con il collega del San Raffaele. Entrambi i medici sono vaccinati. Oggi è una grande giornata. Anche @ECDC EU FINALMENTE ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci. Io e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “Anche l’Ecdc, (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ndr) finalmente ci dice che trapossiamo stare senzaarci”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Io el’con un certoe ci hanno pure criticato”, sottolinea il virologo ripostando una foto di qualche settimana fa che lo ritrae senzacon il collega del San Raffaele. Entrambi i medici sono. Oggi è una grande giornata. Anche @ECDC EU FINALMENTE ci dice che trapossiamo stare senzaarci. Io e ...

Advertising

Michele_Arnese : RT @AlienoGrigio17: (Scienziati italiani bocciati: “Crisi in mano ai più scarsi del mondo”). Ci rendiamo conto che la crisi pandemica è aff… - andrealoca77 : RT @HuffPostItalia: Burioni: 'Tra vaccinati via mascherina e sì abbracci: io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo' - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Burioni: 'Tra vaccinati via mascherina e sì abbracci: io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo' - HuffPostItalia : Burioni: 'Tra vaccinati via mascherina e sì abbracci: io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo' - AlienoGrigio17 : (Scienziati italiani bocciati: “Crisi in mano ai più scarsi del mondo”). Ci rendiamo conto che la crisi pandemica è… -