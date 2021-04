Bozza Recovery Plan, intervento per turismo Roma con Ryder Cup e Giubileo (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “La Citta’ di Roma beneficera’ di una linea d’intervento dedicata al rilancio della sua attrattivita’ in occasione dei prossimi grandi eventi turistici che la vedranno protagonista come la Ryder Cup del 2022 e il Giubileo del 2025. L’impulso pubblico nell’ambito turistico inneschera’ un effetto leva moltiplicando investimenti e risorse attraverso opportune iniziative di Fondi di Investimento”. E’ quanto si legge nella Bozza del Recovery Plan in possesso dell’agenzia Dire. La specifica sulla Capitale e’ inserita nel capitolo turismo 4.0, settore per cui “gli investimenti previsti sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)– “La Citta’ dibeneficera’ di una linea d’dedicata al rilancio della sua attrattivita’ in occasione dei prossimi grandi eventi turistici che la vedranno protagonista come laCup del 2022 e ildel 2025. L’impulso pubblico nell’ambito turistico inneschera’ un effetto leva moltiplicando investimenti e risorse attraverso opportune iniziative di Fondi di Investimento”. E’ quanto si legge nelladelin possesso dell’agenzia Dire. La specifica sulla Capitale e’ inserita nel capitolo4.0, settore per cui “gli investimenti previsti sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il ...

Agenzia_Ansa : L'impatto sul Pil del Piano nazionale di ripresa e resilienza legato al Recovery sarà nel 2026 'di almeno 3,6 per c… - MediasetTgcom24 : Recovery, bozza prevede un ufficio semplificazione a Palazzo Chigi #recovery - Open_gol : L'Ue non è soddisfatta della bozza italiana e ha chiesto modifiche - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Contrariamente alla bozza di Conte, stavolta ci sono i dettagli e gli importi. Progetti assegnati non per azienda, ma per… - GiancarloGarci6 : RT @Fabio64356227: Recovery: bozza; un Centro di eccellenza per le epidemie DA TUTTI GLI OASPEDALI CHE DOVEVAMO APRIRE GRAZIE A RENXZI, 16M… -