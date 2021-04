Atp Belgrado 2021, il montepremi e il prize money (Di venerdì 23 aprile 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Belgrado 2021, torneo in programma dal 19 al 25 aprile. Novak Djokovic torna in campo nel torneo di casa sua, in seguito al brutto ko subito a Montecarlo contro Daniel Evans. Il serbo è ovviamente la testa di serie numero uno, mentre nella parte bassa spicca la presenza di Matteo Berrettini. E’ di 650.000 euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 100 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €6.710 (0 punti) SECONDO TURNO: €11.480 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €19.840 (45 punti) SEMIFINALE: €34.710 (90 punti) FINALE: €58.885 (150 ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 19 al 25 aprile. Novak Djokovic torna in campo nel torneo di casa sua, in seguito al brutto ko subito a Montecarlo contro Daniel Evans. Il serbo è ovviamente la testa di serie numero uno, mentre nella parte bassa spicca la presenza di Matteo Berrettini. E’ di 650.000 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 100 mila euro. Poco più di 6 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €6.710 (0 punti) SECONDO TURNO: €11.480 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €19.840 (45 punti) SEMIFINALE: €34.710 (90 punti) FINALE: €58.885 (150 ...

