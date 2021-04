ATP Barcellona, Jannik Sinner domina Andrey Rublev in due set e plana in semifinale! (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner sconfigge in due set Andrey Rublev nel primo match dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, riportando un azzurro in semifinale in questo evento a 23 anni di distanza da Andrea Gaudenzi. L’altoatesino vince per 6-2 7-6(6) in un’ora e 36 minuti, e attende ora uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il canadese Felix Auger-Aliassime. Per lui al momento c’è l’approdo virtuale al numero 18 del mondo, una delle “barriere” storiche del tennis italiano del post-Panatta prima dell’arrivo di Fognini e dell’attuale generazione. Delle due fatiche di ieri, quelle di Sinner con Bautista Agut e di Rublev con Ramos Vinolas, a farsi sentire meno è quella dell’altoatesino, che approfitta di un doppio fallo del russo e si porta subito avanti di un break (2-1). ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)sconfigge in due setnel primo match dei quarti di finale del torneo ATP 500 di, riportando un azzurro in semifinale in questo evento a 23 anni di distanza da Andrea Gaudenzi. L’altoatesino vince per 6-2 7-6(6) in un’ora e 36 minuti, e attende ora uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il canadese Felix Auger-Aliassime. Per lui al momento c’è l’approdo virtuale al numero 18 del mondo, una delle “barriere” storiche del tennis italiano del post-Panatta prima dell’arrivo di Fognini e dell’attuale generazione. Delle due fatiche di ieri, quelle dicon Bautista Agut e dicon Ramos Vinolas, a farsi sentire meno è quella dell’altoatesino, che approfitta di un doppio fallo del russo e si porta subito avanti di un break (2-1). ...

