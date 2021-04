Adelaide De Martino | sorella di Stefano | è fidanzata con un noto attore

Advertising

zazoomblog : Stefano De Martino nuova fiamma per la sorella Adelaide: è un noto attore – FOTO - #Stefano #Martino #nuova… - infoitcultura : Stefano De Martino, la sorella Adelaide fidanzata con un attore di Gomorra - infoitcultura : Adelaide De Martino: sorella di Stefano, fidanzata con attore di Gomorra -

Ultime Notizie dalla rete : Adelaide Martino

Secondo uno scoop lanciato da Oggi,Desi è fidanzata con Emanuele Vicorito , che nella nota serie interpreta il personaggio di O' Pop. In effetti sembrano esserci pochi dubbi ...Stefano Dee la sorella La bellissima sorella di Stefano Desi chiamaed è felicemente fidanzata con un noto attore televisivo, che ha lavorato in Gomorra.Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, ha svelato chi è la sua nuova fiamma via social: si tratta di un attore di Gomorra. La sorella di Stefano De Martino, Adelaide De Martino, ha ...Per una volta non è Stefano De Martino a trovarsi al centro del gossip, bensì sua sorella Adelaide. Di lei si è sempre parlato poco, perché non ama stare sotto i riflettori. Tuttavia sembra che in ...