Uomini e Donne, Sophie: flirt in corso con un ex corteggiatore? il gossip – FOTO (Di giovedì 22 aprile 2021) Uomini e Donne: Sophie Codegoni sta frequentando un ex corteggiatore? i due si sono visti nello stesso posto. Vediamo insieme di chi si tratta Sophie Codegoni: nuovo flirt con un ex corteggiatore di Uomini e Donne?Sophie Codegoni nonostante sia uscita da Uomini e Donne da ormai qualche mese continua a far parlare di se. Come ricorderete l'ex tronista finì al centro di una polemica per via della sua storia lampo con Matteo Ranieri. I due uscirono insieme dal programma e dopo nemmeno qualche settimana interruppero la loro frequentazione. Nonostante entrambi dichiarano che la storia finì per via delle loro incompatibilità caratteriali, moltissimi fan del programma di ...

