Ucraina, Putin: pronto a ricevere Zelensky a Mosca (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di essere pronto ad incontrare a Mosca il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky 'in qualunque momento'. Zelensky aveva a sua volta proposto un summit ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente russo Vladimirha annunciato di esseread incontrare ail suo omologo ucraino Volodymyr'in qualunque momento'.aveva a sua volta proposto un summit ...

Advertising

Internazionale : Dall’Ucraina alla Libia, il gruppo militare privato russo Wagner compare in conflitti in cui Mosca non schiera l’es… - repubblica : Russia, Putin smobilita le truppe al confine con l'Ucraina e invita Zelenskij a Mosca - ispionline : La Russia ordina ai suoi soldati di tornare dal confine ucraino. Il ritiro conferma il desiderio di Mosca di mette… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Putin: pronto a ricevere Zelensky a Mosca #ucraina - MediasetTgcom24 : Ucraina, Putin: pronto a ricevere Zelensky a Mosca #ucraina -