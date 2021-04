Torino. Bag to nature: la ripresa è a rifiuti zero per bar e ristoranti (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascom ed Epat Torino, con la Città di Torino, alleate per l’ambiente, con il supporto di Amiat Gruppo IREN consegnano gratuitamente alle imprese torinesi 40 mila Food Bag biodegradabili e compostabili, realizzate da S.I.S. e Novamont L’atteggiamento sia dei cittadini sia delle imprese in materia di sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile è mutato molto negli ultimi anni. Alcune ricerche testimoniano, infatti, che in Italia l’84% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto o servizio green e che il 43% associa ai prodotti/servizi “sostenibili” una qualità superiore. Le motivazioni che spingono un numero sempre maggiore di imprenditori a intraprendere, tra le scelte di responsabilità sociale d’impresa, il percorso della sostenibilità ambientale possono essere molteplici: per pragmatismo, in un’ottica di risparmio economico; ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 aprile 2021) Ascom ed Epat, con la Città di, alleate per l’ambiente, con il supporto di Amiat Gruppo IREN consegnano gratuitamente alle imprese torinesi 40 mila Food Bag biodegradabili e compostabili, realizzate da S.I.S. e Novamont L’atteggiamento sia dei cittadini sia delle imprese in materia di sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile è mutato molto negli ultimi anni. Alcune ricerche testimoniano, infatti, che in Italia l’84% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto o servizio green e che il 43% associa ai prodotti/servizi “sostenibili” una qualità superiore. Le motivazioni che spingono un numero sempre maggiore di imprenditori a intraprendere, tra le scelte di responsabilità sociale d’impresa, il percorso della sostenibilità ambientale possono essere molteplici: per pragmatismo, in un’ottica di risparmio economico; ...

