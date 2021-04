Tennis: Atp Barcellona, Sinner ai quarti (Di giovedì 22 aprile 2021) Barcellona, 22 apr. -(Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 1.565.480 euro). Il 19enne altoatesino, numero 19 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il 32enne spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del ranking Atp e quinta testa di serie, con il punteggio di 7-6 (11-9), 6-2 in poco meno di due ore. Sinner affronterà il 23enne russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo e 3 del tabellone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. -(Adnkronos) – Janniksi qualifica aidi finale del torneo Atp 500 di(terra, montepremi 1.565.480 euro). Il 19enne altoatesino, numero 19 del mondo e 11 del seeding, sconfigge il 32enne spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del ranking Atp e quinta testa di serie, con il punteggio di 7-6 (11-9), 6-2 in poco meno di due ore.affronterà il 23enne russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo e 3 del tabellone. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - Agenzia_Ansa : Tennis, #Sinner batte Bautista Agut ed è ai quarti del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro ha eliminat… - Eurosport_IT : Jannik Sinner come un treno! L'azzurro travolge Roberto Bautista in due set, ai quarti a Barcellona affronterà Rub… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, #Sinner batte Bautista Agut ed è ai quarti del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro ha eliminato lo s… - parolacce : #tennis, #Fognini dichiarato sconfitto a tavolino contro #Miralles alla #AtpBarcellona per 'comportamento antisport… -