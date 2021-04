(Di giovedì 22 aprile 2021) Per una volta al centro del gossip non c’èDe, ma suaAdelaide. Di lei si è sempre parlato poco perché non ama i riflettori, ma pare che in questi mesi la ragazza si siacon un volto. Secondo quando riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Adelaide avrebbe una storia d’amore con Emanuele Vicorito. Da quando sta con l’di Un Posto al Sole e Gomorra pare che ladiDesia al settimo cielo. “Adelaide Dedi, ha una relazione con l’napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra – La serie. “Lei è al settimo cielo”, sussurrano a Oggi persone a lei vicine. ...

Advertising

BITCHYFit : Stefano De Martino, sua sorella si è fidanzata con un noto attore - M74230599 : Sento già la cele contro de martino 'guarda stefano per fortuna hai cambiato strada' Cele on fire sta sera ??#Amicispoiler - zazoomblog : La sorella di Stefano De Martino è fidanzata con un attore famoso: ecco di chi si tratta - #sorella #Stefano… - GiuseppeporroIt : Amici: Martina Miliddi inizia a seguire Stefano De Martino su Instagram: ecco gli ultimi dettagli #amici… - blogtivvu : La sorella di Stefano De Martino è fidanzata con un attore famoso: ecco di chi si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Su Instagram le foto della coppia allo scoperto in un pomeriggio di shopping insieme: lui è Emanuele ...Adelaide, 26 anni, fa coppia con un attore di Gomorra e lo annuncia via ...Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account d ...Amici continua a fare bottini interessanti in termini di share. Quest'anno il pubblico televisivo del sabato sera ...