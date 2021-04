Spagna, Igor “il russo” dichiarato colpevole di tre omicidi: giudice emetterà sentenza di condanna (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato ritenuto colpevole di tutti e tre gli omicidi dei quali era accusato da una giuria popolare in Spagna e ora un giudice dell’Audiencia provinciale di Teruel sarà chiamato a emettere una sentenza di condanna nei suoi confronti. Si chiude così il processo di Norbert Feher, alias Igor il russo, responsabile di tre delitti commessi nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell’Aragona. Le vittime furono l’allevatore José Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, 30 anni, e Víctor Jesús Caballero, 38 anni. Feher è stato dichiarato colpevole anche di altri reati come attentato all’autorità o porto d’armi illecito. Il processo – La pubblica accusa spagnola e le parti civili hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato ritenutodi tutti e tre glidei quali era accusato da una giuria popolare ine ora undell’Audiencia provinciale di Teruel sarà chiamato a emettere unadinei suoi confronti. Si chiude così il processo di Norbert Feher, aliasil, responsabile di tre delitti commessi nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell’Aragona. Le vittime furono l’allevatore José Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, 30 anni, e Víctor Jesús Caballero, 38 anni. Feher è statoanche di altri reati come attentato all’autorità o porto d’armi illecito. Il processo – La pubblica accusa spagnola e le parti civili hanno ...

Advertising

fisco24_info : Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi: Verdetto di una giuria popolare, ora attesa per la sente… - CatelliRossella : ??????Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi in Spagna - Emilia-Romagna - - CorriereQ : Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi - Open_gol : È arrivata la condanna in Spagna per Igor il Russo - Raffenja1 : @flayawa Quando sanno scappano dalla Francia e dalla Spagna Hai visto Igor il Russo , In Italia non riuscivano a prenderlo -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Igor Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell'Aragona. Le ...

Igor il Russo, processo in Spagna verso la fine. Il legale: 'L'uccisione dei due agenti fu legittima difesa' Igor il Russo , il processo a suo carico per i tre omicidi commessi in Spagna si avvia verso la fine. Chiuso il dibattimento, si attende ora la sentenza, per la quale non è ancora stata fissata una ...

Spagna, Igor “il russo” dichiarato colpevole di tre omicidi: giudice emetterà sentenza di… Il Fatto Quotidiano Spagna: Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagno ...

Igor il Russo dichiarato colpevole di tre omicidi in Spagna Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagno ...

Norbert Feher, aliasil Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell'Aragona. Le ...il Russo , il processo a suo carico per i tre omicidi commessi insi avvia verso la fine. Chiuso il dibattimento, si attende ora la sentenza, per la quale non è ancora stata fissata una ...Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagno ...Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall'uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagno ...